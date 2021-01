Governo | Merlo Maie | “Al Senato fiducia passerà | ma numeri li sapremo martedì”

(Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – “Siamo ottimisti per martedi’, sicuramente la fiducia passera’ ma i numeri li sapremo quel giorno. Alcuni colleghi stanno ripensando la situazione, ricordo la crisi del 2008 con Prodi e tutto si decise nelle ultime ore”. Cosi’ Ricardo Merlo, senatore, presidente di Maie e sottosegretario agli Esteri, intervenuto a Rainews24.

Aggiunge Merlo: "Bisogna cercare di fare un governo, crediamo nel progetto politico di Conte: è il progetto giusto per rilanciare l'Italia" ha aggiunto Merlo parlando a Rai News 24.