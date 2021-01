Governo: Mastella e Udc si sfilano. I voti per Conte non ci sono. Renzi: «Siamo decisivi» (Di sabato 16 gennaio 2021) Governoin affanno: i numeri al Senato pare non ci siano. Il premier Conte lavora al discorso alle Camere, ma al momento resta difficile per il Governo raggiungere quota 161. A conti fatti, la maggioranza potrebbe arrivare, al massimo, a 150-151 Leggi su firenzepost (Di sabato 16 gennaio 2021)in affanno: i numeri al Senato pare non ci siano. Il premierlavora al discorso alle Camere, ma al momento resta difficile per ilraggiungere quota 161. A conti fatti, la maggioranza potrebbe arrivare, al massimo, a 150-151

matteosalvinimi : Grillo lo chiamava “Demente Mastella”, Mastella rispondeva con “vaffa...”. Adesso fanno il governo insieme per salv… - matteosalvinimi : E adesso con Mastella vogliono fare il governo ?? - CarloCalenda : Questa non è una trattativa politica. Non mi risulta che Mastella sia incaricato dal PD o da Conte di negoziare Rom… - maryfagi : RT @LegaSalvini: ++ CRISI DI GOVERNO, SALVINI RINFRESCA LA MEMORIA A CLEMENTE MASTELLA: ECCO IL VAFFA CHE SPEDIVI AI GRILLINI TRE MESI FA..… - VDiPucchio : RT @LegaSalvini: ++ CRISI DI GOVERNO, SALVINI RINFRESCA LA MEMORIA A CLEMENTE MASTELLA: ECCO IL VAFFA CHE SPEDIVI AI GRILLINI TRE MESI FA..… -