Governo: Della Vedova, 'senza maggioranza assoluta, Conte si dimetta' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Che qualcuno possa considerare il permanere del Conte bis come Governo di minoranza nonostante il reclutamento di qualche senatore sperduto è la misura di una perdita di contatto con la realtà Della crisi, che necessita di un Governo forte e non esausto. Se Conte non avrà la maggioranza assoluta avrà il dovere politico di dimettersi". Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. "E il Pd quello di accettare la sfida di un nuovo premier, una nuova maggioranza per due anni di Governo riformatore ed europeista. E non per due anni di agonia che spalancherebbero la via ai nazionalisti guidati da Salvini e Meloni”. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Che qualcuno possa considerare il permanere delbis comedi minoranza nonostante il reclutamento di qualche senatore sperduto è la misura di una perdita di contatto con la realtàcrisi, che necessita di unforte e non esausto. Senon avrà laavrà il dovere politico di dimettersi". Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto. "E il Pd quello di accettare la sfida di un nuovo premier, una nuovaper due anni diriformatore ed europeista. E non per due anni di agonia che spalancherebbero la via ai nazionalisti guidati da Salvini e Meloni”.

