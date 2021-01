Governo: De Bonis (Maie), 'crescono adesioni, dopo fiducia Conte Ter con nuova squadra' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Non possiamo lasciare il Paese in questa situazione di incertezza, né fermare l'attività parlamentare per il capriccio di qualche forza politica. Ce lo chiedono l'Europa, il Vaticano e tutte le istituzioni internazionali". A dirlo, in una intervista a Radionorba, il senatore lucano Saverio De Bonis, ex-M5S ora nel Maie. "Ci sono altri colleghi di Puglia e Basilicata che daranno una mano e si sta costituendo un gruppo. Il senatore Buccarella (ex M5S) è entrato ieri sera e altri colleghi anche di altre forze politiche stanno valutando, ma per correttezza non faccio nomi". De Bonis formula un pronostico sul Conte ter: "Io credo che lunedì alla Camera e martedì al Senato – è il pronostico di De Bonis a Radionorba - il Governo supererà lo scoglio. Poi ci sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Non possiamo lasciare il Paese in questa situazione di incertezza, né fermare l'attività parlamentare per il capriccio di qualche forza politica. Ce lo chiedono l'Europa, il Vaticano e tutte le istituzioni internazionali". A dirlo, in una intervista a Radionorba, il senatore lucano Saverio De, ex-M5S ora nel. "Ci sono altri colleghi di Puglia e Basilicata che daranno una mano e si sta costituendo un gruppo. Il senatore Buccarella (ex M5S) è entrato ieri sera e altri colleghi anche di altre forze politiche stanno valutando, ma per correttezza non faccio nomi". Deformula un pronostico sulter: "Io credo che lunedì alla Camera e martedì al Senato – è il pronostico di Dea Radionorba - ilsupererà lo scoglio. Poi ci sarà ...

Savero De Bonis Classe ‘64, sindacalista, ex M5S, poi al Misto, è uno dei registi del gruppo Maie -Italia 2023: «Ci sono buone prospettive per noi costruttori. Arriveremo almeno a 15». Raffaele Fantet ...

