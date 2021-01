Governo | Cucca Iv | ' sono e resto con Renzi | basta illazioni' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Il momento della pazienza prima o poi finisce per tutti:francamente stanco di rispondere asenza fondamento che mi vorrebbero in uscita da Italia Viva in sostegno di Giuseppe Conte". Così Giuseppe Luigi, vicepresidente di Italia Viva in Senato. "Non voterei mai la fiducia a un Governo che punta a reggersi su voti raccogliticci, di persone che vorrebbero solo soddisfare ambizioni personali o familiari, altro che costruttori. A quei giornalisti un po' troppo zelanti nel riportare le veline di Chigi rispondo nettamente cheal fianco di Matteo”.