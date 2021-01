Governo | Cucca Iv | ‘sono e resto con Renzi | basta illazioni’**

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Il momento della pazienza prima o poi finisce per tutti: sono francamente stanco di rispondere a illazioni senza fondamento che mi vorrebbero in uscita da Italia Viva in sostegno di Giuseppe Conte”. Così Giuseppe Luigi, vicepresidente di Italia Viva in Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.