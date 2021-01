Governo: Crippa, 'risolviamo crisi che interessano a cittadini' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Mentre c'è chi gioca con egoismi e tatticismi, c'è chi continua a lavorare per risolvere le uniche crisi che interessano ai cittadini: quella sanitaria ed economica. C'è un altro scostamento da 32 miliardi per cassa integrazione e ristori e poi lavoriamo sul rilancio del Paese con ben 220 miliardi del Recovery fund". Così il capogruppo alla Camera del MoVimento 5 Stelle Davide Crippa ai microfoni dei Tg. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Mentre c'è chi gioca con egoismi e tatticismi, c'è chi continua a lavorare per risolvere le unichecheai: quella sanitaria ed economica. C'è un altro scostamento da 32 miliardi per cassa integrazione e ristori e poi lavoriamo sul rilancio del Paese con ben 220 miliardi del Recovery fund". Così il capogruppo alla Camera del MoVimento 5 Stelle Davideai microfoni dei Tg.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Mentre c'è chi gioca con egoismi e tatticismi, c'è chi continua a lavorare per risolvere le uniche crisi che interessano ai cittadini: quella sanitaria ed economica. C'è u ...

Non può essere vero

Insegnanti negazionisti, giunte imbroglione, l'uomo della "provvidenza" nella crisi di governo Non può essere vero che a Treviso una maestra è stata licenziata perché “refrattaria” all’uso della masch ...

