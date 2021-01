**Governo: Calenda, 'Mastella mi ha chiesto appoggio Conte in cambio ok Pd su Roma'** (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Comunque anche io ho avuto l'onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla". Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021), 16 gen. (Adnkronos) - "Comunque anche io ho avuto l'onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggie il Pd appoggia te a. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla". Lo scrive il leader di Azione, Carlo, su twitter.

Open_gol : «Serve un governo guidato da personalità autorevoli e che sappiano amministrare. Quindi, non Conte» Carlo Calenda - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - TV7Benevento : Governo: Calenda, 'Mastella mi ha chiesto appoggio Conte in cambio ok Pd su Roma' (2)... - TV7Benevento : **Governo: Calenda, 'Mastella mi ha chiesto appoggio Conte in cambio ok Pd su Roma'**... - ishtar3000 : @assurdistan Ma Calenda è al parlamento europeo, il suo partito è nato dopo le elezioni del 2018, come potrebbe ap… -