Governo | Calderoli | ' altro che numeri al Senato | quasi 300mila imprese a rischio'

(Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Mentre ilè impegnato a cercare una spicciolata diri per avere una risicata maggioranzaca alfuori, nel Paese reale, ci sono altrisu cui il premier Conte dovrebbe prestare attenzione". Così Robertodella Lega. "Secondo i calcoli dell'ufficio studi della CGIA di Mestre le perdite per il 2020 per il lockdown e le zone rosse per le attività produttive ammontano a circa 430 miliardi eppure i ristori stanziati dalarrivano ad appena 29 miliardi, appena al 7% circa. Sempre secondo la CGIA sono a292 mila microcon 1,9 milioni di addetti: ilè a conoscenza di questi?".