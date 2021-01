Governo: Berlusconi, 'centrodestra unito e compatto, da sinistra spettacolo deludente' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia". Lo scrive su Instagram Silvio Berlusconi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Ho partecipato in videoconferenza al vertice del. La nostra coalizione è unita e compatta mentre lamette in scena unoper migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia". Lo scrive su Instagram Silvio

berlusconi : Questa volta sono io a dire “fate presto”, come nel 2011 gridava qualche titolo di giornale, ansioso di sostituire… - berlusconi : Non sono così convinto che questo governo cada, ma se cadrà la cosa più probabile mi sembra un altro esecutivo nell… - GruppoFICamera : “Vergognosi giochi di Palazzo mentre il Paese è bloccato. Noi incompatibili con il Pd: aiutiamo, ma non al Governo”… - lando16856 : RT @Carl6y6: @GiorgiaMeloni 550 miliardi di debito hai fatto con Berlusconi e Salvini quando eravate al Governo un record, lasciando gli i… - cicciagatta : RT @LegaSalvini: GOVERNO, #SALVINI A TITOLO V: 'BERLUSCONI PROCESSATO PER COMPRAVENDITA SENATORI, ORA SONO TUTTI ANIME PIE' -

Governo, Berlusconi: "Noi uniti, da sinistra spettacolo deludente"

Silvio Berlusconi ha partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra che si è tenuto a Milano, nella sede della Lega, tra Salvini, Tajani, Toti e Lupi. "La nostra coalizione è unita e ...

