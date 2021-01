Gotti: “Abbiamo avuto paura e siamo stati puniti. Società? Parleremo come dopo ogni partita” (Di domenica 17 gennaio 2021) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha commentato così la sconfitta contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN: “Penso che per 70’ l’Udinese abbia fatto una buona partita raccogliendo meno di quanto poteva raccogliere. Fino all’occasione del rigore non c’era sensazione di pericolo, ci siamo un po’ abbassati ma con la Sampdoria è normale. Non mi è piaciuta la reazione al pareggio quella sì, Abbiamo avuto paura e Torregrossa ci ha punito”. Si poteva cambiare qualcosa dopo aver subito il pareggio? “Riflettevo su come avrei potuto gestire meglio i quindici minuti trascorsi tra il pareggio e il gol del vantaggio della Sampdoria, ma non ho trovato grandi soluzioni per poter far meglio”. Gli infortuni pesano? “siamo senza alcuni giocatori e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Luca, allenatore dell’Udinese, ha commentato così la sconfitta contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN: “Penso che per 70’ l’Udinese abbia fatto una buonaraccogliendo meno di quanto poteva raccogliere. Fino all’occasione del rigore non c’era sensazione di pericolo, ciun po’ abbassati ma con la Sampdoria è normale. Non mi è piaciuta la reazione al pareggio quella sì,e Torregrossa ci ha punito”. Si poteva cambiare qualcosaaver subito il pareggio? “Riflettevo suavrei potuto gestire meglio i quindici minuti trascorsi tra il pareggio e il gol del vantaggio della Sampdoria, ma non ho trovato grandi soluzioni per poter far meglio”. Gli infortuni pesano? “senza alcuni giocatori e ...

Fantacalcio : Sampdoria-Udinese, Gotti: 'Meritavamo di più, abbiamo avuto paura' - calciodangolo_ : ??? Le parole di #Gotti alla vigilia di #SampUdinese: 'Abbiamo bisogno dei tre punti ma la squadra di #Ranieri è mol… - Dalla_SerieA : Udinese, Gotti: 'Perdere al 90' ti pesa addosso' - - SSCMick : @RafAuriemma Raffaè, siamo salvi solo grazie ad un Meret in stato di grazia e alla loro imprecisione sotto porta...… - infoitsport : Gotti in conferenza: 'Non abbiamo concretizzato le occasioni avute' -

Ultime Notizie dalla rete : Gotti Abbiamo Udinese, Gotti: ''Abbiamo avuto paura, c'è un problema psicologico'' La Repubblica UDINESE - Gotti: "Non mi è piaciuta la reazione al pareggio, abbiamo avuto paura e Torregrossa ci ha punito"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita con la Sampdoria: "Penso che per 70 minuti l’Udinese abbia fatto una buona partita ...

Udinese, Gotti: «Buona partita per 70 minuti. Poi impauriti dalla Sampdoria»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese ... COPERTA CORTA – «Riflettevo su come avrei potuto gestire meglio i 15 minuti dopo il pareggio. Ma non c’erano grandi soluzioni per cambiare in quel momento della ...

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita con la Sampdoria: "Penso che per 70 minuti l’Udinese abbia fatto una buona partita ...Luca Gotti, allenatore dell’Udinese ... COPERTA CORTA – «Riflettevo su come avrei potuto gestire meglio i 15 minuti dopo il pareggio. Ma non c’erano grandi soluzioni per cambiare in quel momento della ...