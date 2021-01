Gori: I “proletari” di Trump e la sinistra senza popolo (Di sabato 16 gennaio 2021) L’assalto al Congresso Americano da alcuni manifestanti ha scatenato una serie di reazioni immediate. A distanza di qualche giorno, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori approfondisce il suo tweet contestato per aver definito gli assalitori “proletari”. Il testo è stato pubblicato nel blog che il sindaco Gori ha su huffingtonpost.it. Arrivare, con meno di 280 caratteri, a suscitare migliaia di reazioni indignate provenienti in misura sostanzialmente equivalente da destra e da sinistra è quasi un record. Mi è riuscito qualche giorno fa con un tweet che commentava le immagini degli assaltatori Trumpiani di Washington: una lunga sequenza in cui, uno dopo l’altro, decine di questi manifestanti uscivano da Capitol Hill. Osservandoli mi chiedevo: “Chi sono? proletari, mi verrebbe da dire. ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 gennaio 2021) L’assalto al Congresso Americano da alcuni manifestanti ha scatenato una serie di reazioni immediate. A distanza di qualche giorno, il sindaco di Bergamo Giorgioapprofondisce il suo tweet contestato per aver definito gli assalitori “”. Il testo è stato pubblicato nel blog che il sindacoha su huffingtonpost.it. Arrivare, con meno di 280 caratteri, a suscitare migliaia di reazioni indignate provenienti in misura sostanzialmente equivalente da destra e daè quasi un record. Mi è riuscito qualche giorno fa con un tweet che commentava le immagini degli assaltatoriiani di Washington: una lunga sequenza in cui, uno dopo l’altro, decine di questi manifestanti uscivano da Capitol Hill. Osservandoli mi chiedevo: “Chi sono?, mi verrebbe da dire. ...

I "proletari" di Trump e la sinistra senza popolo

La sinistra in Italia ha smesso di rappresentare i ceti disagiati, che in maggioranza hanno scelto populisti e sovranisti ...

