Goerno | Mulè | ‘ci affidiamo a saggezza Mattarella’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – "Conte-ter? La presunta maggioranza non è neanche arrivata in Parlamento che già proietta i titoli di coda di un governo che nasce morto. A far da cornice a questo quadro orrendo la solita, insuperabile ipocrisia dei 5stelle pronti a vendere l'anima ai 'distruttori' pur di non lasciare la poltrona. Forza Italia ribadisce la necessità di fare presto e si affida alladel presidente della Repubblica". Lo afferma Giorgio, deputato di Fi e portavoce dei Gruppi di Senato e Camera.