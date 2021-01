Gli scottanti appunti dell’imprenditore pro Trump alla Casa Bianca | dall’uso dei militari alla legge marziale

Leggi su open.online

(Di sabato 16 gennaio 2021) Michael Lindell è il fondatore della My Pillow, azienda produttrice di cuscini con sede a Chaska nel Minnesota, e agguerrito sostenitore di Donald. Venerdì 15 gennaio 2021 era ospitedel Presidente degli Stati Uniti, mentre al Congresso veniva approvata la mozione di impeachment per incitamento all’insurrezione per i fatti di Capitol Hill. Mentre prendeva una boccata d’aria in giardino prima di rientrare nell’ala ovest, Lindell potrebbe aver svelato il contenuto dei documenti che teneva in mano. A rendere nota parte deglidi Michael Lindell è stato Jabon Botsford, fotografo del The Washington Post, attraverso uno scatto pubblicato su Twitter. Il testo delle pagine in mano all’imprenditore risulta leggibile, abbastanza da porre alcune ipotesi su ...