Gli italiani e il mercato delle vacche “costruttrici” (Di sabato 16 gennaio 2021) – Che tristezza il nostro parlamento. Già è triste di per sé per quanto fa o non fa. Ma lo diventa ancora di più, ed in maniera insopportabile, quando si attiva, con il così definito in modo pittoresco mercato delle vacche, alias dei senatori, assurdamente ed in maniera malaccorta, definiti costruttori. Ovviamente, quanto affermiamo, va inteso senza recare offesa alle povere vacche che, per lo meno, qualcosa di utile producono per il genere umano. E siamo purtroppo sempre alle solite. Sempre con i ricorrenti, chiacchierati nomi di Mastella e di Sandra Lonardo, moglie anch’essa chiacchierata del trombato ex parlamentare, attualmente sindaco di Benevento. Per proseguire poi con l’argentino senatore Ricardo Merlo, attualmente sottosegretario al ministero degli Affari Esteri e vertice del MAIE, l’associazione che dovrebbe ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 gennaio 2021) – Che tristezza il nostro parlamento. Già è triste di per sé per quanto fa o non fa. Ma lo diventa ancora di più, ed in maniera insopportabile, quando si attiva, con il così definito in modo pittoresco, alias dei senatori, assurdamente ed in maniera malaccorta, definiti costruttori. Ovviamente, quanto affermiamo, va inteso senza recare offesa alle povereche, per lo meno, qualcosa di utile producono per il genere umano. E siamo purtroppo sempre alle solite. Sempre con i ricorrenti, chiacchierati nomi di Mastella e di Sandra Lonardo, moglie anch’essa chiacchierata del trombato ex parlamentare, attualmente sindaco di Benevento. Per proseguire poi con l’argentino senatore Ricardo Merlo, attualmente sottosegretario al ministero degli Affari Esteri e vertice del MAIE, l’associazione che dovrebbe ...

marattin : Se a inizio giugno avessimo preso il Mes, avremmo pagato lo 0,08% annuo per 10 anni (figura a dx). Ma abbiamo scelt… - luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - matteosalvinimi : Mentre Conte usa i Tabacci e i Mastella per andare a cercare voti in giro per i corridoi con l'unico scopo di tirar… - AliveItaly : Sono un Italiano, amo il mio Paese e la mia gente, ma non capisco perché si dica 'Prima gli italiani' non si dovreb… - specialone27097 : RT @SoniaLaVera: @claudio_2022 Qui c'è solo da salvare l'Italia e gli italiani dalla #dittatura comunista. #dittatura che stanno vivendo mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Prima gli italiani: arrestata sindaca leghista "Gamberi agli amici, avanzi per gli stranieri" QUOTIDIANO.NET Covid, Lombardia annuncia ricorso contro la zona rossa. Fontana: «Non meritiamo questa punizione»

Bolzano, in una lettera che sarà inviata al ministero, all'Iss e al Cts, conterà la classificazione secondo gli attuali 21 fattori. «Tocchiamo anche la soglia 11.000 test al giorno ed è sbagliato ...

Prada Cup 2021, classifica. Il vento leggero fa volare Luna Rossa: demolita American Magic

La barca italiana vince la regata contro gli statunitensi. Continua a vincere anche Team Ineos che tiene la vetta del Round Robin ...

Bolzano, in una lettera che sarà inviata al ministero, all'Iss e al Cts, conterà la classificazione secondo gli attuali 21 fattori. «Tocchiamo anche la soglia 11.000 test al giorno ed è sbagliato ...La barca italiana vince la regata contro gli statunitensi. Continua a vincere anche Team Ineos che tiene la vetta del Round Robin ...