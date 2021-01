Giulia Michelini | il retroscena inaspettato sul suo passato | “Mi ha salvato la vita”

(Di sabato 16 gennaio 2021): spunta ilsuldell’attrice: “Mi hala”. Ecco cosa le è successo.. Fonte: Instagram, conosciuta da tutti nell’immaginario collettivo come Rosy Abate grazie alla serie a lei dedicata e a Squadra antimafia, è un’attrice italiana di grande successo che ha saputo conquistare nel corso del tempo il grande pubblico. In pochi, però, conoscono ildel suo. “Mi hala” ha più volte dichiarato l’attrice nel corso delle interviste. Ma cosa le è successo esattamente? Scopriamolo insieme. ...

IlContiAndrea : Ospiti domani a #cepostaperte Giulia Michelini, Marco Bocci e Irama - antonellaperego : RT @CePostaPerTeOff: Questa sera alle 21.15 su Canale 5 nuovo imperdibile appuntamento con #CePostaPerTe! Ospiti della seconda puntata @Mar… - Diregiovani : L'appuntamento è per questa sera su #Canale5 ???? @IRAMAPLUME @MarcoBocci @giuliamichelin8 #CePostaPerTe - CePostaPerTeOff : Questa sera alle 21.15 su Canale 5 nuovo imperdibile appuntamento con #CePostaPerTe! Ospiti della seconda puntata… - infoitcultura : C’è Posta per Te, Marco Bocci e Giulia Michelini ospiti di Maria De Filippi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Michelini

C'è Posta Per Te ritorna questa sera su Canale 5 e tra gli ospiti in studio approderanno Irama e gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini.Dopo il successo della scorsa settimana, domani, sabato16 gennaio, in prima serata su Canale5, l’appuntamento è con Maria De Filippie “C’è Posta per Te”.