Giulia Michelini e Marco Bocci sono stati insieme? Non tutti sanno che…

(Di sabato 16 gennaio 2021)? Tanti i pettegolezzi e le voci di corridoio, scopriamocosa è successo tra i duemaisicuramente tra gli attori più ammirati ed apprezzati dai telespettatori italiani. Hanno recitato in tanti film, ma quando hanno fatto coppia nel ruolo di Rosy Abate e del Commissario Calcaterra, beh, hanno riscosso un successo clamoroso. Addirittura, in tanti hanno cominciato a sperare che tra loro ci fosse veramente qualcosa ...

IlContiAndrea : Ospiti domani a #cepostaperte Giulia Michelini, Marco Bocci e Irama - Angela14451054 : RT @WittyTV: Attori e grandi amici, Giulia Michelini e @MarcoBocci questa sera ci regaleranno grandi emozioni! Appuntamento alle 21.15 su C… - martaxxofficial : RT @WittyTV: Attori e grandi amici, Giulia Michelini e @MarcoBocci questa sera ci regaleranno grandi emozioni! Appuntamento alle 21.15 su C… - chiarandreella : RT @WittyTV: Attori e grandi amici, Giulia Michelini e @MarcoBocci questa sera ci regaleranno grandi emozioni! Appuntamento alle 21.15 su C… - WittyTV : Attori e grandi amici, Giulia Michelini e @MarcoBocci questa sera ci regaleranno grandi emozioni! Appuntamento alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Michelini

Come al solito non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. Nel secondo appuntamento ci saranno gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini e il ...Stasera, sabato 16 gennaio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova emozionante puntata di C'è Posta per Te. Il programma ideato e condotta da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fas ...