Giulia Michelini, chi è Paola la sorella “identica” e nemica della tv (Di sabato 16 gennaio 2021) Giulia Michelini, una delle attrici più versatili e apprezzate del panorama televisivo italiano, ha una sorella che è un volto noto agli appassionati di serie tv. Paola Michelini, infatti, ha vestito i panni di Regina Santagata, sorella e nemica giurata della protagonista in Rosy Abate, fiction a cui Giulia deve molto del suo successo. Classe 1980, Paola Michelini ha lavorato fianco a fianco con la sorella anche in altre occasioni. Tra queste è possibile citare Cado dalle Nubi, film di Gennaro Nunziante uscito nel 2009 e, come ben si sa, con Checco Zalone nei panni del protagonista. Le due sorelle sono oggi molto unite. Paola ha parlato del loro rapporto in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021), una delle attrici più versatili e apprezzate del panorama televisivo italiano, ha unache è un volto noto agli appassionati di serie tv., infatti, ha vestito i panni di Regina Santagata,giurataprotagonista in Rosy Abate, fiction a cuideve molto del suo successo. Classe 1980,ha lavorato fianco a fianco con laanche in altre occasioni. Tra queste è possibile citare Cado dalle Nubi, film di Gennaro Nunziante uscito nel 2009 e, come ben si sa, con Checco Zalone nei panni del protagonista. Le due sorelle sono oggi molto unite.ha parlato del loro rapporto in ...

IlContiAndrea : Ospiti domani a #cepostaperte Giulia Michelini, Marco Bocci e Irama - Noovyis : (C'è posta per te 2021, ospiti Giulia Michelini, Irama e Marco Bocci, stasera su Canale 5) Playhitmusic - - zazoomblog : Cè posta per te 2021 ospiti Giulia Michelini Irama e Marco Bocci stasera su Canale 5 - #posta #ospiti #Giulia… - andreapalazzo2 : RT @CePostaPerTeOff: Questa sera alle 21.15 su Canale 5 nuovo imperdibile appuntamento con #CePostaPerTe! Ospiti della seconda puntata @Mar… - bubinoblog : C'È POSTA PER TE: MARIA DE FILIPPI TRA LACRIME E RISATE. OSPITI MARCO BOCCI, GIULIA MICHELINI E IRAMA -