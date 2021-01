Giro d’Italia 2021, novità sul percorso: Zoncolan e Tre Cime di Lavaredo all’orizzonte? Tutti gli ultimi scenari (Di sabato 16 gennaio 2021) Il percorso del Giro d’Italia 2021 verrà probabilmente svelato a febbraio, anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale della presentazione e gli organizzatori di RCS Sport sono alle prese con diversi dettagli ancora da limare. Si rincorrono però diverse anticipazioni, tra cui quella della grande partenza da Torino e quella della tanto attesa scalata allo Zoncolan. A rilanciare la notizia è stato Il Messaggero Veneto, secondo cui gli organizzatori starebbero pensando di inserire il tappone nella giornata di sabato 22 maggio. Secondo alcune indiscrezioni, la scalata sarà fatta sul versante di Sutrio, il primo affrontato (nel 2003). In quell’occasione a vincere fu Gilberto Simoni. Quest’opzione sembra più probabile del tradizionale versante di Ovaro, scalato nelle ultime occasioni. Il trittico ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Ildelverrà probabilmente svelato a febbraio, anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale della presentazione e gli organizzatori di RCS Sport sono alle prese con diversi dettagli ancora da limare. Si rincorrono però diverse anticipazioni, tra cui quella della grande partenza da Torino e quella della tanto attesa scalata allo. A rilanciare la notizia è stato Il Messaggero Veneto, secondo cui gli organizzatori starebbero pensando di inserire il tappone nella giornata di sabato 22 maggio. Secondo alcune indiscrezioni, la scalata sarà fatta sul versante di Sutrio, il primo affrontato (nel 2003). In quell’occasione a vincere fu Gilberto Simoni. Quest’opzione sembra più probabile del tradizionale versante di Ovaro, scalato nelle ultime occasioni. Il trittico ...

