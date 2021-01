Gf VIP: Francesco Facchinetti, rivelazione shock “ho baciato una vippona” (Di sabato 16 gennaio 2021) Francesco Facchinetti lancia un bomba sul Gf Vip, la confessione shock “ho baciato una vippona di questa edizione” scopriamo di chi si tratta Francesco Facchinetti ha lanciato un gossip clamoroso a Casa Chi, il conduttore parlando della sua vita privata si è lasciato sfuggire un retroscena inaspettato confessando di aver baciato una concorrente del Gf L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 gennaio 2021)lancia un bomba sul Gf Vip, la confessione“hounadi questa edizione” scopriamo di chi si trattaha lanciato un gossip clamoroso a Casa Chi, il conduttore parlando della sua vita privata si è lasciato sfuggire un retroscena inaspettato confessando di averuna concorrente del Gf L'articolo proviene da Leggilo.org.

_heyangel_ : Francesco paparazzato non me lo sarei aspettato btw, è un vip sul serio quindi ah buono a sapersi. Adesso si monterà la testa che pizzettaro - __occhiprofondi : Vip Francesco Oppini? - oppirla : Vip Francesco Oppini confirmed - entropeak : vip francesco oppini (cit) così vip che viene pure paparazzato in stazione sto morendo - LoryBorre98 : RT @bimbadiziamara: “vip francesco oppini” -