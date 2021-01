GF VIP 5 | Giulia e Pierpaolo ‘gelano’ i fan | le parole sul loro futuro

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pensano al futuro: l'annuncio stupisce gli altri concorrenti - TV_Italiana : Stasera a #CePostaPerTe tre ospiti VIP e persino una nonnina che perderà la dentiera in 'diretta tv'. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Giulia e Pierpaolo pensano al futuro fuori dalla Casa #grandefratellovip5… - teresacapitanio : Grande Fratello Vip 5 : Frase antisemita. Squalifica per Giulia Salemi. - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #SoniaLorenzini dice la sua su #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi e svela chi è secondo lei il più stra… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Giulia

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta anche nella seconda puntata di C'è posta per te, il people-show condot ...il fidanzato della concorrente del GF VIP 5 ha fatto arrivare sulla casa. Carlotta, richiamata in giardino da Giulia e Pierpaolo che erano fuori, era emozionatissima ma non ha avvistato subito l’aereo ...