Germania, Olanda, Estonia. L'Europa che cambia leader ai tempi del covid (Di sabato 16 gennaio 2021) Presto ci saranno elezioni. La Cdu ha scelto Armin Laschet come successore di Angela Merkel per la candidatura alle elezioni di settembre. Si svolgeranno a marzo quelle in Olanda, dopo le dimissioni ...

matteosalvinimi : #Salvini: Quasi tutta Europa va al voto: Portogallo (il 24 gennaio), Catalogna, Olanda, Israele, Bulgaria, Albania,… - LegaSalvini : #Salvini a #lariachetira: 'Quasi tutta Europa va al voto. Portogallo, Catalogna, Olanda, Israele, Bulgaria, Albania… - Einaudieditore : LA CITTÀ DEI VIVI di @NicolaLagioia inizia il suo viaggio per il mondo. Prossimamente uscirà presso: Flammarion -… - WomanWithPen : RT @araccontarlo: Però da noi per il timore delle destre, non si vota: 24 gennaio portogallo 12 febbraio catalogna a marzo bulgaria 17 marz… - donatellabc : RT @araccontarlo: Però da noi per il timore delle destre, non si vota: 24 gennaio portogallo 12 febbraio catalogna a marzo bulgaria 17 marz… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Olanda Covid, in Olanda lockdown esteso fino al 9 febbraio. Germania, Merkel vuole fino ad aprile QUOTIDIANO.NET Italia-Europa, la prima crisi post-Covid provoca “mal di pancia” da integrazione

Le crisi politiche italiane si susseguono, ma non necessariamente si rassomigliano. Soprattutto la reazione europea non è sempre la stessa. In passato, la grande preoccupazione dei partner europei era ...

Il mio nome è Selma, di Selma van de Perre

Quando nel maggio del 1940 l’esercito del Terzo Reich invase i Paesi Bassi, la vita di Selma – spensierata studentessa ebrea diciottenne – cambiò per sempre. All’occupazione nazista, infatti, fece imm ...

