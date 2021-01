Germania | la rabbia delle imprese | tra lentezza e pasticci burocratici pagato solo l’8% degli aiuti-ponte e il 4% dei ristori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) “Fate come la”: qui in Italia, per tutta la pandemia Berlino è stata indicata come il modello da seguire per garantire iallecolpite dalle chiusure per via del coronavirus. “I rimborsi siano certi e immediati come in”, diceva il 23 dicembre scorso il leader dell’opposizione, Matteo Salvini, commentando le restrizioni natalizie. “Non facciamo paragoni con laperché loro danno i soldi alle piccole e mediementre noi stiamo morendo di fame”, dice lo chef Gianfranco Vissani all’Adnkronos, rilanciando la protesta “Io apro” indetta per il 15 gennaio dai ristoratori. In, però, inon sono né certi né immediati. Anzi, uno studio dell’Institut der Deutschen Wirtschaft (Iw) mostra che le ...