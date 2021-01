Germania, Armin Laschet eletto nuovo leader della Cdu: inizia l’era post Angela Merkel (Di sabato 16 gennaio 2021) Oggi è un momento importante per il futuro della politica tedesca ed europea, con il congresso della Cdu e la nomina del nuovo presidente del partito, è iniziata ufficialmente la successione ad Angela Merkel. Nel 2021 infatti termina il mandato della Cancelliera, e dopo le elezioni di settembre l’unica certezza è che alla guida della Germania ci sarà una persona per lo più sconosciuta alle opinioni pubbliche europee. Normalmente il segretario della Cdu è anche il candidato al ruolo di Cancelliere, ma stavolta sarà tutto meno scontato. Il nuovo presidente del partito è Armin Laschet (il preferito da Merkel), che ha vinto il ballottaggio contro ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) Oggi è un momento importante per il futuropolitica tedesca ed europea, con il congressoCdu e la nomina delpresidente del partito, èta ufficialmente la successione ad. Nel 2021 infatti termina il mandatoCancelliera, e dopo le elezioni di settembre l’unica certezza è che alla guidaci sarà una persona per lo più sconosciuta alle opinioni pubbliche europee. Normalmente il segretarioCdu è anche il candidato al ruolo di Cancelliere, ma stavolta sarà tutto meno scontato. Ilpresidente del partito è(il preferito da), che ha vinto il ballottaggio contro ...

