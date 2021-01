Germania | Armin Laschet è il nuovo capo della CDU

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 16 gennaio 2021)è ilCDU tedesca. E' stato eletto nel ballottaggio con Friedrich Merz al congresso virtuale del partito di Angela Merkel. La decisione deve ancora essere confermata formalmente con voto postale scrive la Bild.è il governatore del popoloso Land del Nord-Reno Westfalia e sostenitore di Merkel, ed era dato in testa ai sondaggi per la successione alla cancelliera alla guida dei Cristiano democrati.Ha battuto al secondo turno Merz, 65 anni, avvocato aziendale multimilionario nemico giurato di Merkel, in particolare sulla politica dell'immigrazione, già candidato per la leadershipCdu nel 2018, quando fu sconfitto per pochi voti al secondo turno da Annegret Kramp-Karrenbauer.ha prevalso con 521 voti ...