Fulham-Chelsea (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 16 gennaio 2021) Questi sono i precedenti dal 2002 in poi, che comunque evidenziano molte stagioni buche per questo appuntamento, ma molto peggio era andata tra il 1968 e il 2001, quando i due club sono stati nella stessa divisione solo cinque volte. Questo ha un po’ raffreddato la rivalità tra due veri vicini di casa, visto che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 16 gennaio 2021) Questi sono i precedenti dal 2002 in poi, che comunque evidenziano molte stagioni buche per questo appuntamento, ma molto peggio era andata tra il 1968 e il 2001, quando i due club sono stati nella stessa divisione solo cinque volte. Questo ha un po’ raffreddato la rivalità tra due veri vicini di casa, visto che InfoBetting: Scommesse Sportive e

by_the_pool : RT @infobetting: Fulham-Chelsea (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Fulham-Chelsea (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Fulham-Chelsea (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Premier League, Fulham – Chelsea: diretta live e risultato - Calciodiretta24 : Premier League, Fulham – Chelsea: diretta live e risultato -