Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 16 Gennaio (Di sabato 16 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – buonanotte a tutti! Questo sabato è passato ed ora è il momento di relax. Auguriamoci la buonanotte e dedichiamola anche a chi abbiamo di più caro. Vediamo insieme le più belle Frasi per dire buonanotte. E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace.(Paulo Coelho) Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.(Patti Smith) Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno.(Vincent Van Gogh) Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si ... Leggi su giornal (Di sabato 16 gennaio 2021)a tutti! Questo sabato è passato ed ora è il momento di relax. Auguriamoci lae dedichiamola anche a chi abbiamo di più caro. Vediamo insieme le più belleper dire. E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace.(Paulo Coelho) Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanzevita ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.(Patti Smith) Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno.(Vincent Van Gogh) Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si ...

PMO_W : RT @FabioMontale: @PMO_W @fighen @schnitzlerrr Non sono un penalista, ma quell'articolo è una specie di mosaico di frasi (che non assurgono… - FabioMontale : @PMO_W @fighen @schnitzlerrr Non sono un penalista, ma quell'articolo è una specie di mosaico di frasi (che non ass… - scullyddana : Questa é - non ironicamente - una delle frasi più belle della musica italiana. - mmodm_romano : Frasi che potrebbero risparmiarsi... Un modo per schiacciarti e prevaricare la nostra stima. Ma la cattiveria e l i… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi della Bridgerton: le 10 frasi più belle della serie tv Vogue Italia I "corona-scettici" e le minacce online: «Assaltiamo Palazzo Federale»

Sono alcune delle frasi di rabbia, d'odio e di minaccia che si leggono negli ultimi giorni su alcuni social media, in particolare su determinati gruppi Telegram in cui si riuniscono i più radicali e ...

L’Aquila, Grande Marsica senza capoluogo, Di Pangrazio dice: polemica inesistente

Botta e risposta tra i due primi cittadini sulla questione della Grande Marsica e sulle parole del sindaco di Avezzano in Consiglio ...

Sono alcune delle frasi di rabbia, d'odio e di minaccia che si leggono negli ultimi giorni su alcuni social media, in particolare su determinati gruppi Telegram in cui si riuniscono i più radicali e ...Botta e risposta tra i due primi cittadini sulla questione della Grande Marsica e sulle parole del sindaco di Avezzano in Consiglio ...