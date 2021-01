Formazioni ufficiali Monza-Cosenza | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ledi, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di. I brianzoli, attualmente al quarto posto in classifica con quattro punti di distacco dall’Empoli capolista, vanno a caccia di un successo per rimanere vicini alla testa. I calabresi cercano un successo che manca da tanto tempo, anche se su un campo molto difficile. Allo stadio Brianteo diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 14. Le: in attesa: in attesa SportFace.