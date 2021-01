Forlì: perse 800 dosi di vaccino Moderna, sono da buttare (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è un’indagine in corso da parte dell’Ausl Romagna per capire che cosa abbia portato alla perdita di 800 dosi di vaccino Moderna. Le fiale sono andate buttate a seguito di un guasto di una cella frigorifera in un ospedale di Forlì. Tante le ipotesi sul tavolo, compresa quella dell’errore umano. Cella frigorifera rotta: persi vaccini Il guasto alla cella frigorifera dell’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì risalirebbe alla notte tra giovedì e venerdì. Alle 22.30 è partito il segnale del guasto al freezer, un guasto imprevisto dato che, stando alla relazione il congelatore in questione sarebbe stato completamente revisionato nei giorni precedenti, compreso il sistema d’allarme. Secondo la ricostruzione l’allarme è correttamente partito ma qualcosa non ha funzionato nella ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è un’indagine in corso da parte dell’Ausl Romagna per capire che cosa abbia portato alla perdita di 800di. Le fialeandate buttate a seguito di un guasto di una cella frigorifera in un ospedale di. Tante le ipotesi sul tavolo, compresa quella dell’errore umano. Cella frigorifera rotta: persi vaccini Il guasto alla cella frigorifera dell’ospedale Morgagni Pierantoni dirisalirebbe alla notte tra giovedì e venerdì. Alle 22.30 è partito il segnale del guasto al freezer, un guasto imprevisto dato che, stando alla relazione il congelatore in questione sarebbe stato completamente revisionato nei giorni precedenti, compreso il sistema d’allarme. Secondo la ricostruzione l’allarme è correttamente partito ma qualcosa non ha funzionato nella ...

