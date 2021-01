Fiorella Mannoia, la notizia arriva questa mattina. Risveglio pazzesco per la cantante (Di sabato 16 gennaio 2021) Serata indimenticabile sul piccolo schermo. A sfidarsi Fiorella Mannoia contro l’intramontabile coppia Boldi-De Sica. La sfida degli ascolti tv del 15 gennaio ha regalato randi emozioni sul piccolo schermo, concedendo anche un colpo di scena. Cosa avrà preferito il pubblico italiano durante la visione della prima serata? Ecco chi si è aggiudicato il primo posto in classifica. Un vero successo quello conseguito da Fiorella Mannoia e il suo La Musica che gira, andato in onda in prima serata su Rai 1. Totalizza un record con i suoi 3.998.000 di spettatori, pari al 17% di share e la cantante ringrazia tutti anche attraverso un messaggio sull’account Twitter: “È stata una serata indimenticabile. Grazie agli ospiti che mi hanno affiancato ed emozionato in questa puntata. A venerdì ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Serata indimenticabile sul piccolo schermo. A sfidarsicontro l’intramontabile coppia Boldi-De Sica. La sfida degli ascolti tv del 15 gennaio ha regalato randi emozioni sul piccolo schermo, concedendo anche un colpo di scena. Cosa avrà preferito il pubblico italiano durante la visione della prima serata? Ecco chi si è aggiudicato il primo posto in classifica. Un vero successo quello conseguito dae il suo La Musica che gira, andato in onda in prima serata su Rai 1. Totalizza un record con i suoi 3.998.000 di spettatori, pari al 17% di share e laringrazia tutti anche attraverso un messaggio sull’account Twitter: “È stata una serata indimenticabile. Grazie agli ospiti che mi hanno affiancato ed emozionato inpuntata. A venerdì ...

StefanoGuerrera : possiamo dire che non abbiamo mai riconosciuto a Fiorella Mannoia il suo vero valore e talento? Sempre composta, se… - fanpage : #LaMusicaCheGiraIntorno, lo show di Fiorella Mannoia si apre con De Gregori e Venditti che omaggiano Lucio Dalla - SMSNEWSOFFICIAL : Ottimo esordio per il nuovo show di @FiorellaMannoia #LaMusicaCheGiraIntorno recensione della serata - MontiFrancy82 : Ottimo esordio per il nuovo show di @FiorellaMannoia #LaMusicaCheGiraIntorno recensione della serata - SMSNEWSOFFICIAL : Ottimo esordio per il nuovo show di Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno”. recensione della serata -