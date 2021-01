Finanza | è morto Benjamin de Rothschild | stroncato da un attacco di cuore a 57 anni Era il presidente della holding di famiglia

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il baronededia cui fa riferimento il gruppo finanziario franco-svizzero Edmond de, èil 15 gennaio all’età di 57a causa di uncardiaco. Lo ha reso noto la stessa finanziaria in una nota. “È con profonda tristezza che il gruppo Edmond deannuncia il decessodein seguito a una crisi cardiaca accaduta al suo domicilio di Pregny in Svizzera“, si legge nel comunicato. Nato nel 1963,deera il figlio di Edmond e di Nadine. Era alla guida del gruppo creato da suo padre dal 1997. Era sposato con Ariane, ...

