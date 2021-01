Festa con decine di ragazzi nella storica discoteca di Sestriere: arrivano i carabinieri e la chiudono (Di domenica 17 gennaio 2021) I carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 16 gennaio 2021, nella discoteca Tabata (che oggi poteva lavorare come bar, vista la zona gialla) di via Europa a Sestriere, dove era in ... Leggi su torinotoday (Di domenica 17 gennaio 2021) Isono intervenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 16 gennaio 2021,Tabata (che oggi poteva lavorare come bar, vista la zona gialla) di via Europa a, dove era in ...

_Carabinieri_ : Festa a sorpresa per Agostino Falzone, Maresciallo dei #Carabinieri in congedo, che ha servito con passione la nost… - capuanogio : #ADL non ha torto quando sostiene che sarebbe meglio giocare la #Supercoppa con il pubblico, a maggio, come fosse u… - AleGnocchi : RT @gippu1: Anche se il trionfatore assoluto dell'Ottavo Nano fu Antonello Venditti, che si esibì accanto all'originale anche durante la fe… - masiscem : facciamoci i complimenti almeno sta sera non ci siamo annoiati, noi con le storie del caporatto loro con i profili… - arturodantonio : RT @gippu1: Anche se il trionfatore assoluto dell'Ottavo Nano fu Antonello Venditti, che si esibì accanto all'originale anche durante la fe… -