Fermato il presunto assassino di Lettieri

Era un ex collaboratore di giustizia – come anticipato da Le Cronache – che contribui' a risolvere alcuni crimini di stampo camorristico, Franco Lettieri, il 57enne originario di Salerno ucciso con tre coltellate in strada ieri sera ad Ascoli Piceno, dove da qualche tempo risiedeva. Ma l'omicidio non sarebbe legato a questo trascorso giudiziario della vittima, gravata in passato da una condanna per associazione a delinquere. In carcere, accusato di omicidio volontario, e' finito infatti Petre Lambru, muratore romeno di 57anni: secondo una prima ricostruzione, avrebbe inferto le coltellate per difendere suo nipote minorenne che stava litigando con Lettieri vicino alle rispettive abitazioni, nel centro storico ascolano. Lambru, difeso dall'avv. Emiliano Carnevali, respinge l'accusa di omicidio. E' stato Lettieri a fare il suo nome con ...

