Fendi | all' uomo del prossimo inverno chiedete che cosa è normale

'What is normal today?: cos'è la normalità oggi?'. A chiederselo è Silvia Venturini Fendi, che all'interrogativo è così interessata da averlo trasformato nella base stessa della colonna sonora - opera di Not Waving -...

MILANO, 16 GEN - 'What is normal today?' si chiede Silvia Venturini Fendi nel brano che fa da colonna sonora al videoclip con cui Fendi presenta a Milano la collezione per il prossimo inverno. Una pro ...

La sfilata di Fendi è un inno alla gioia della normalità

Silvia Venturini Fendi accompagna con la sua stessa voce la presentazione della collezione Autunno-Inverno 2021/22, un’ode al normale inteso come classico, elegante, avvolgente, senza tempo ...

Silvia Venturini Fendi accompagna con la sua stessa voce la presentazione della collezione Autunno-Inverno 2021/22, un'ode al normale inteso come classico, elegante, avvolgente, senza tempo ...