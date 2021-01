Facebook ha bloccato tutti gli eventi vicino alla Casa Bianca per l’Inauguration Day (Di sabato 16 gennaio 2021) Facebook ha deciso di bloccare tutti gli eventi programmati per il giorno dell’inaugurazione della presidenza di Joe Biden (il 20 gennaio) a Washington, fra la Casa Bianca e il Campidoglio. Lo ha comunicato la stessa rete sociale Usa. L’obiettivo è quello di evitare che il social network venga nuovamente utilizzato per organizzare manifestazioni di rivolta come quello che hanno dato vita all’assalto a Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. LEGGI ANCHE –> Basta vedere 14 video per capire cosa è successo dentro Capitol Hill Ma non è tutto: Facebook sta anche analizzando tutti gli eventi fin qui organizzati per quella data, rimuovendo dai propri server tutti quelli che l’azienda ritiene possano violare alcuni standard o essere ritenuti ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 16 gennaio 2021)ha deciso di bloccaregliprogrammati per il giorno dell’inaugurazione della presidenza di Joe Biden (il 20 gennaio) a Washington, fra lae il Campidoglio. Lo ha comunicato la stessa rete sociale Usa. L’obiettivo è quello di evitare che il social network venga nuovamente utilizzato per organizzare manifestazioni di rivolta come quello che hanno dato vita all’assalto a Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. LEGGI ANCHE –> Basta vedere 14 video per capire cosa è successo dentro Capitol Hill Ma non è tutto:sta anche analizzandoglifin qui organizzati per quella data, rimuovendo dai propri serverquelli che l’azienda ritiene possano violare alcuni standard o essere ritenuti ...

SusannaCeccardi : Twitter, dopo aver bloccato qualche giorno fa l'account del Presidente Usa Trump, limita l'account del quotidiano L… - _arianna : @valerionarcisi @caracina @manpasq @welikeduel @valigiablu Ne parlavo qui 2019 (sai cosa pensavo però se oggi li ma… - gnomagno : @robycatt1 @azangrillo Ci provo da mesi ma Twitter non mi caga. Facebook mi ha già bloccato 5 volte, invece. ?????? - heiRicardo : Il mio primo ex mi ha scritto su telegram, dopo che l'ho bloccato su whatsapp e in rubrica, mi sono cancellata da F… - vm1382 : @MicVabbe Tra instagram, Twitter e Facebook non so quante persone ho bloccato ???????? #gregorelli -