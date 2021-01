Fabian Ruiz positivo al covid: nuovo giro di tamponi per il Napoli (Di sabato 16 gennaio 2021) Altra brutta notizia per il Napoli di Gennaro Gattuso che perderà Fabian Ruiz. Il calciatore è infatti positivo al covid, così come annunciato dallo stesso club azzurro:... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 gennaio 2021) Altra brutta notizia per ildi Gennaro Gattuso che perderà. Il calciatore è infattial, così come annunciato dallo stesso club azzurro:...

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Fabian Ruiz positivo al covid-19 Il giocatore è in isolamento presso la sua abitazione #SkySport… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Napoli annuncia: Fabian Ruiz positivo al Covid-19 ? - sgrigriz : RT @CampiMinati: Due le casistiche che contano: 1. Domani per coerenza con Juve-Napoli, non si può giocare. 2. Mercoledì per coerenza con… - LMantovani28 : RT @mike_fusco: Quindi adesso, come successo con i calciatori dell' Empoli, il @MinisteroSalute obbligherà @aslnapo1 a tenere in isolamento… -