Elisa morta 9 mesi fa di leucemia. Il padre: 'C'è una truffa per raccogliere fondi con la foto della mia bimba' (Di sabato 16 gennaio 2021) 'Stanno cercando di fruttare l'immagine della mia piccola Elisa, purtroppo deceduta da nove mesi causa leucemia, per trarne profitti illeciti. Vi chiedo la massima condivisione per cercare di fermare ... Leggi su leggo (Di sabato 16 gennaio 2021) 'Stanno cercando di fruttare l'immaginemia piccola, purtroppo deceduta da novecausa, per trarne profitti illeciti. Vi chiedo la massima condivisione per cercare di fermare ...

