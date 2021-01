Eintracht Francoforte-Schalke 04 domenica 17 gennaio | ore 18 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Hutter col tridente Younes-Kostic-Silva

Leggi su infobetting

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ultima gara in programma di questo sedicesimo turno di Bundesliga e di fronte uno dei tanti derby della Ruhr tra l’e lo04. La sconfitta per 4 a 1 in coppa contro il Leverkusen ha un po’ frenato l’ascesa della squadra di, che veniva da tre vittorie consecutive in campionato e che InfoBetting: Scommesse Sportive e