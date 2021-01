Edge of Tomorrow – In arrivo il sequel (Di sabato 16 gennaio 2021) EEdge of Tomorrow 2 sarà una storia molto più piccola e personale, secondo il regista Doug Liman. Il film originale, il thriller d’azione fantascientifico del 2014, vede Emily Blunt e Tom Cruise nei panni di soldati in una guerra contro un’orda di creature aliene mentre rivivono lo stesso giorno più e più volte ogni volta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Top Gun: Maverick, dal Comic-Con di San Diego il primo trailer ufficiale Film su Elvis Presley in uscita a ottobre 2021 Matrix 4: Keanu Reeves e Carrie Anne Moss nel cast Breaking Bad: a Ottobre il film “El Camino” su Netflix Mortal Kombat: nuovi dettagli sul cast Netflix aumenta i prezzi del piano standard e premium in Canada Leggi su webmagazine24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Eof2 sarà una storia molto più piccola e personale, secondo il regista Doug Liman. Il film originale, il thriller d’azione fantascientifico del 2014, vede Emily Blunt e Tom Cruise nei panni di soldati in una guerra contro un’orda di creature aliene mentre rivivono lo stesso giorno più e più volte ogni volta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Top Gun: Maverick, dal Comic-Con di San Diego il primo trailer ufficiale Film su Elvis Presley in uscita a ottobre 2021 Matrix 4: Keanu Reeves e Carrie Anne Moss nel cast Breaking Bad: a Ottobre il film “El Camino” su Netflix Mortal Kombat: nuovi dettagli sul cast Netflix aumenta i prezzi del piano standard e premium in Canada

Il regista del film ormai cult della fantascienza Doug Liman ha spiegato le ragioni per cui il sequel è nelle mani dei suoi protagonisti.

Il regista Doug Liman ha aggiornato in merito allo sviluppo di Edge of Tomorrow 2, rivelando che la produzione dipenderà dagli impegni di Tom Cruise e Emily Blunt.

