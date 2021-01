“È stata già contattata”. Ilary Blasi, non solo Isola dei Famosi: la voce bomba (Di sabato 16 gennaio 2021) Le porte del piccolo schermo stanno per riaprirsi per Ilary Blasi. Dopo l’addio al Grande Fratello Vip, la bionda 39enne è pronta a mettersi alla prova con nuovi progetti: è ormai noto a tutti che il suo prossimo impegno è l’Isola dei Famosi. Mediaset ha deciso di scegliere lei per rimpiazzare Alessia Marcuzzi che è sempre più concentrata su Temptation Island e Le Iene. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi partirà a marzo, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, che terminerà il 26 febbraio. Il reality show tornerà alle origini, quando è stato lanciato su Rai2 da Simona Ventura. Basta interferenze esterne e gossip dall’Italia, l’Isola 2021 – secondo le ultime indiscrezioni – si concentrerà molto sulle dinamiche interne del gruppo e sulla lotta per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Le porte del piccolo schermo stanno per riaprirsi per. Dopo l’addio al Grande Fratello Vip, la bionda 39enne è pronta a mettersi alla prova con nuovi progetti: è ormai noto a tutti che il suo prossimo impegno è l’dei. Mediaset ha deciso di scegliere lei per rimpiazzare Alessia Marcuzzi che è sempre più concentrata su Temptation Island e Le Iene. La nuova edizione dell’deipartirà a marzo, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, che terminerà il 26 febbraio. Il reality show tornerà alle origini, quando è stato lanciato su Rai2 da Simona Ventura. Basta interferenze esterne e gossip dall’Italia, l’2021 – secondo le ultime indiscrezioni – si concentrerà molto sulle dinamiche interne del gruppo e sulla lotta per la ...

ZZiliani : In un paese serio la ministra #DeMicheli sarebbe già stata rimossa. In quanto a #Paratici e alla #Juventus, una giu… - Azione_it : La polizia è stata complice nell'assalto a #CapitolHill? Il punto di vista di @camporin1, già Capo di Stato Maggio… - Oregos2 : @ttolerateitt Nono, già ho saputo che lei è stata mollata di nuovo, ma non ha perso tempo e nel giro di pochissimo si è messa con un altro - RobertoValli1 : #carabinieri l'arma dei carabinieri e' sempre stata identificata anche dagli antagonisti della legalita' come simb… - MartiCioffredi : @redpastel3 Una frase del genere ci sta per lei non più non sei sola dato che già è stata fatta a Rosalinda -

Ultime Notizie dalla rete : stata già Chi è il gesuita che pronuncerà l’invocazione all’insediamento di Biden Linkiesta.it