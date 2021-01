Dramma nel mondo del motociclismo | muore il pilota spagnolo Arturo Tizon a seguito di un incidente in bici

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ildi moto, 36 anni, è morto oggi mentre stava praticando ciclismo di montagna a Alcudia de Veo (in Spagna). Inutile, purtroppo, il tentativo degli altri ciclisti con lui di rianimarlo prima dell’arrivo dei soccorsi, che una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’ex. Chi eraCampione Endurance,ha disputato tre campionati deldella 250 di Moto, diventando campioneSupersport nel 2005, prima di avanzare nel Campionato del250 diè stato anche il compagno di squadra di Aleix Espargarò, ottenendo in 25 Gp disputati 12 punti. Il suo ...