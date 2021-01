DPCM Covid: i musei che riapriranno nelle Regioni gialle (Di sabato 16 gennaio 2021) . Cosa bisogna sapere. La buona notizia in questo tempo ancora segnato dalla pandemia di Covid-19 è la riapertura dei musei nelle Regioni gialli e bianche. È la novità per far ripartire la cultura e dare un segnale di speranza. Le aperture dei musei saranno comunque molto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 16 gennaio 2021) . Cosa bisogna sapere. La buona notizia in questo tempo ancora segnato dalla pandemia di-19 è la riapertura deigialli e bianche. È la novità per far ripartire la cultura e dare un segnale di speranza. Le aperture deisaranno comunque molto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - repubblica : La protesta dei ristoranti: 'Abbiamo aperto e rischiamo per disperazione' - maryilritorno : RT @maryilritorno: @luigidimaio @GiuseppeConteIT @robersperanza @toninelli @AzzolinaLucia è per questa VOSTRA INCOMPETENZA che dovete dimet… - maryilritorno : @luigidimaio @GiuseppeConteIT @robersperanza @toninelli @AzzolinaLucia è per questa VOSTRA INCOMPETENZA che dovete… -