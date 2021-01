Don Chisciotte, il primo romanzo moderno (Di sabato 16 gennaio 2021) Don Chisciotte della Mancia è un romanzo spagnolo del grande autore Miguel de Cervantes Saavedra. Il romanzo è stato definito come il capolavoro della letteratura mondiale anche se molti lo considerano come il primo romanzo moderno. Al suo interno troviamo un cocktail di genere dal picaresco al genere epico-cavalleresco. L’opera di Cervantes fu pubblicata nel 1605 quando l’autore aveva 57 anni. All’inizio dell’opera l’autore fa una spiegazione sul racconto che sta per illustrarci. La vicenda è frutto di una sua lettura in un manoscritto arabo. Il protagonista della trama è un uomo di mezza età, dal fisico forte ma asciutto di corpo e di viso. Il suo nome è Don Alonso Quijano, è un hidalgo cioè un nobile, che vive nella Mancia, una regione spagnola. Don ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Dondella Mancia è unspagnolo del grande autore Miguel de Cervantes Saavedra. Ilè stato definito come il capolavoro della letteratura mondiale anche se molti lo considerano come il. Al suo interno troviamo un cocktail di genere dal picaresco al genere epico-cavalleresco. L’opera di Cervantes fu pubblicata nel 1605 quando l’autore aveva 57 anni. All’inizio dell’opera l’autore fa una spiegazione sul racconto che sta per illustrarci. La vicenda è frutto di una sua lettura in un manoscritto arabo. Il protagonista della trama è un uomo di mezza età, dal fisico forte ma asciutto di corpo e di viso. Il suo nome è Don Alonso Quijano, è un hidalgo cioè un nobile, che vive nella Mancia, una regione spagnola. Don ...

Chi era il gigante Carmelo Bene nel suo quotidiano, fra le mura domestiche? Si potrebbe rispondere: un giocatore che recita, imitandola, la commedia della vita. “Si dichiarava eremita”, ci rivela Luis ...

Don Chisciotte, il primo romanzo moderno

In questo Metropolitan Today parleremo del celebre romanzo Don Chisciotte della Marcia di Miguel de Cervantes.

Chi era il gigante Carmelo Bene nel suo quotidiano, fra le mura domestiche? Si potrebbe rispondere: un giocatore che recita, imitandola, la commedia della vita. "Si dichiarava eremita", ci rivela Luis ...