Domani al Verano il viaggio delle memoria Mameli | Acca Larenzia e le vittime delle guerre

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 gennaio 2021) Passeggiare tra i visionari del Risorgimento, i ragazzi degli anni di piombo, ledel terrore, i patriotigrandi. L’appuntamento è per17 gennaio a Roma (ore 9,30). Come ogni anno, da 41 anni. Senza interruzioni. Con il freddo, la neve. Il covid.ildellaalIn centinaia, ragazzi, uomini, donne, nonni e nipoti si ritrovano per percorrere i viali del. Per passeggiare tra le pietre e i cipressi del cimitero monumentale. Per rendere omaggio ai fratelli caduti nel nome dell’Italia. Un fiore, un’aforisma, la mano sul cuore. Per cercare la vita, non per contemplare la morte. Il Risorgimento, gli anni di Piombo, lemondiali Un percorso ...