Dispiegati fino a 25 mila militari per giuramento Biden

WASHINGTON, 16 GEN - Misure di sicurezza rafforzate per l'Inauguration Day del 20 gennaio a Washington, con il Pentagono che ha autorizzato il dispiegamento fino a 25 mila uomini della Guardia ...

