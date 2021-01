DIRETTA Sci alpino, Seconda manche Maribor LIVE: Marta Bassino per la vittoria, Brignone deve rimontare (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima manche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda manche del gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Si preannuncia una serratissima per la battaglia e per salire sul podio di questo appuntamento in terra slovena, su un pendio particolarmente esigente. Marta Bassino si trova al comando dopo la prima manche e punta alla terza vittoria stagionale in gigante. La piemontese ha 27 centesimi di vantaggio sulla svizzera Michelle Gisin, 0.51 sulla slovacca Petra Vlhova, 0.54 sulla statunitense Mikaela Shiffrin. Sarà lotta serrata nella Seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della primaBuongiorno e benvenuti alladelladel gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci. Si preannuncia una serratissima per la battaglia e per salire sul podio di questo appuntamento in terra slovena, su un pendio particolarmente esigente.si trova al comando dopo la primae punta alla terzastagionale in gigante. La piemontese ha 27 centesimi di vantaggio sulla svizzera Michelle Gisin, 0.51 sulla slovacca Petra Vlhova, 0.54 sulla statunitense Mikaela Shiffrin. Sarà lotta serrata nella...

