Diretta Reggina-Lecce dalle 16: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 16 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA - Al "Granillo" va in scena uno dei derby del Sud di una Serie B arrivata alla sua 18ª giornata. Si scontrano Reggina e Lecce , due squadre ambiziose ma che finora hanno raccolto meno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA - Al "Granillo" va in scena uno dei derby del Sud di una Serie B arrivata alla sua 18ª giornata. Si scontrano, due squadre ambiziose ma che finora hanno raccolto meno ...

sportli26181512 : Diretta Reggina-Lecce dalle 16: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live su - Calciodiretta24 : Serie B, Reggina – Lecce: diretta live, risultato in tempo reale - GGiglio99 : RT @GGiglio99: Reggina Cosenza sarà in diretta sulla RAI, mercoledì, così tutti potrete ammirare la prima squadra della Calabria che prende… -