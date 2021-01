DIRETTA Bologna-Verona: segui la partita LIVE (Di sabato 16 gennaio 2021) Alle 15 prende il via il sabato di Serie A allo stadio Dall’Ara, di fronte si trovano il Bologna ed il Verona. Sono ben dieci i punti che separano in classifica Bologna e Verona, con i gialloblu in vantaggio rispetto alla compagine allenata da Sinisa Mihajlovic. Ecco perche la sfida di oggi, che si giocherà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 gennaio 2021) Alle 15 prende il via il sabato di Serie A allo stadio Dall’Ara, di fronte si trovano iled il. Sono ben dieci i punti che separano in classifica, con i gialloblu in vantaggio rispetto alla compagine allenata da Sinisa Mihajlovic. Ecco perche la sfida di oggi, che si giocherà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - Bologna-Hellas Verona, le formazioni - sportli26181512 : Bologna-Verona, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Vietato sbagliare al Dall'Ara per i rossoblù, red… - SkySport : Bologna-Verona, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE ? #BolognaVerona Fischio d'inizio alle 15 LIVE su… - SnSolo1Ipotesi : RT @Carlomrtz: #ioapro sta riscontrando un successo quasi commovente : ho testimonianza DIRETTA di locali pieni a #Bologna e #SanLazzaroDiS… - marielSiviglia : RT @Carlomrtz: #ioapro sta riscontrando un successo quasi commovente : ho testimonianza DIRETTA di locali pieni a #Bologna e #SanLazzaroDiS… -