Diletta Leotta: “Pronta per domani”. Ma quanto è corta la gonna? – FOTO (Di sabato 16 gennaio 2021) Diletta Leotta posta una FOTO sul suo profilo Instagram dove indossa una gonna molto corta e i fan si esaltano, basta molto poco. La Leotta come sempre è al centro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 16 gennaio 2021)posta unasul suo profilo Instagram dove indossa unamoltoe i fan si esaltano, basta molto poco. Lacome sempre è al centro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto #dilettaleottamatteomammì - kinderluli : RT @see_lallero: Diletta Leotta: 'Ciao Can' Da 105 Take Away del 15 gennaio 2021 su Radio 105. - daniyungblud1 : Eccoci pronti carichi tutti belli frizzantini per vedere Can Yaman e Diletta Leotta #CePostaPerTe - itciccio : @nugellae Quando leggo “terroni” divento peggio delle fan del turco con diletta leotta -