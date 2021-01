Diletta Leotta e la foto galeotta: Conferma la relazione con Can (Di sabato 16 gennaio 2021) Diletta Leotta tramite il suo profilo Instagram ha condiviso una sua foto, con un particolare che non è sfuggito ai fan che parlano di Can. Diletta Leotta (Instagram)Diletta Leotta è una famosissima giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica. La sua carriera comincia grazie ai concorsi di bellezza, ma prosegue a Sky dove gli viene concessa l’opportunità di condurre un programma sulla Serie B. La sua bellezza conquista tutti e non passa molto tempo che riesce a farsi un nome nell’ambiente. Successivamente passa a Dazn dove tutt’ora lavora come inviata nei maggiori campi di Serie A. Ma non è famosa solo per meriti lavorativi. La sua vita privata da sempre la mette al centro delle notizie di cronache rosa. Tutti vogliono conquistare la bellissima ... Leggi su kronic (Di sabato 16 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram ha condiviso una sua, con un particolare che non è sfuggito ai fan che parlano di Can.(Instagram)è una famosissima giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica. La sua carriera comincia grazie ai concorsi di bellezza, ma prosegue a Sky dove gli viene concessa l’opportunità di condurre un programma sulla Serie B. La sua bellezza conquista tutti e non passa molto tempo che riesce a farsi un nome nell’ambiente. Successivamente passa a Dazn dove tutt’ora lavora come inviata nei maggiori campi di Serie A. Ma non è famosa solo per meriti lavorativi. La sua vita privata da sempre la mette al centro delle notizie di cronache rosa. Tutti vogliono conquistare la bellissima ...

